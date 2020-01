LIVESport-Tag im Live-Blog

Jan Gyamerah wieder zurück auf dem Rasen

13.01.2020, 12:14 Uhr | t-online.de

Auch die Kiezkicker sind gerade im Winter-Trainingslager in Südeuropa. der FC St. Pauli trainiert in Valencia, Spanien, für die Rückrundenspiele. Das sieht doch schon ganz spritzig aus...



Im September hatte sich Jan Gyamerah das Wadenbein gebrochen. Eine schwere Verletzung und ein harter Rückschlag für den Fußball-Profi. Seitdem hat Gyamerah unermüdlich an seinem Comeback gearbeitet. Das scheint sich nun bezahlt zu machen: Im Trainingslager konnte er offenbar erstmals seit seiner Verletzung wieder Rasen unter den Füßen spüren – bei einer Einheit mit dem Reha-Coach.



Unsere Rekonvaleszenten kommen zum individuellen Training mit Reha-Coach #Capel 💪🏽



Wir freuen uns vor allem, dass Jan „Gyambo“ #Gyamerah nach seiner schweren Verletzung erstmals auf dem Rasen dabei ist 🙏🏽💙🙏🏽#nurderHSV #MoinLagos pic.twitter.com/BEz7YtG1aG — Hamburger SV (@HSV) January 13, 2020

Am Samstag fand die Mitgliederversammlung des Hamburger SV statt. Dabei verkündete HSV-Präsident Michael Jansen einen neuen Rekord: Die Anzahl an Mitgliedern im HSV e.V. knackte die Marke von 89.000 Personen.



Gestern sind die Profis des Hamburger SV im Trainingslager in Lagos angekommen. Heute starten die ersten Trainingseinheiten in Portugal – jedoch mit ein bisschen Verzögerung: Zwischen Hamburg und den Jungs liegt eine Stunde Zeitverzögerung. Vor Ort ist es 7.12 Uhr.

Hier ein paar Impressionen des heutigen Anreisetages 🔷🛫🛬🇵🇹



Bestens in Lagos angekommen geht's morgen Vormittag zur ersten Trainingseinheit 🏋🏽💪🏽 #nurderHSV #MoinLagos pic.twitter.com/QHBKTNFbgK — Hamburger SV (@HSV) January 12, 2020

