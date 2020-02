LIVESport-Tag im Live-Blog

Adrian Fein fällt mit Jochbeinbruch aus

10.02.2020, 11:54 Uhr | t-online.de, ags

Owen Ansah hat am Wochenende bei einem Hallen-Wettkampf in Leipzig den Hamburger Rekord über 200 Meter verbessert. Das berichtet das Portal leichtathletik.de. Der Sprinter vom Hamburger SV benötigte für die Distanz 21,25 Sekunden. Kurios: Der ehemalige Rekord war dabei noch keine fünf Minuten alt: In einem Lauf davor hatte sein Vereinskollege Lucas Ansah-Peprah den Landesrekord bereits in 21,35 Sekunden geknackt. Klar, dass beide damit zu den Top-Favoriten aus Hamburger Sicht bei den Deutschen Hallenmeisterschaften am 23. und 24. Februar in Leipzig zählen.



Schlechte Nachrichten für den HSV und Trainer Dieter Hecking. Der Fußball-Zweitligist muss wohl erstmal auf seinen Mittelfeldspieler Adrian Fein verzichten. Am Samstag war der 20-Jährige beim Spiel gegen den Karlsruher SC in der 35. Minute mit Karlsruhes Marvin Wanitzek zusammengekracht. Noch ist unklar, wie lange Fein ausfällt, wie der NDR berichtet.

Große Freude bei den Hockeyspielerinnen vom Club an der Alster (DCadA): Nach einer tollen Aufholjagd setzten sich die Hamburgerinnen am Sonntag im Finale von Stuttgart mit mit 4:3 (1:2) gegen Titelverteidiger Düsseldorfer HC durch. Glückwunsch zum Titel! Alster und DHC bestritten bereits das dritte Finale in Serie. 2018 gewann Alster, 2019 Düsseldorf.

Das Spiel des HSV gegen den KSC am Wochenende war ein ganz besonderes. Nicht nur, weil sich die Hamburger am Ende mit 2:0 gewannen – sondern vor allem, weil es zum ersten Mal bei einem Spiel der 1. oder 2. Bundesliga eine kontrollierte Pyro-Aktion der Fans gab. Und die Bilanz der Aktion fällt offenbar sehr positiv aus.

Ein Feuerwehrmann schaut auf die Kurve des HSV: Die Pyro-Premiere des Hamburger SV im Spiel gegen den KSC ist geglückt. (Quelle: Eibner/imago images)



