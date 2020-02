LIVESport-Tag im Live-Blog

Frustbewältigung beim HSV nach Derby-Pleite gegen St. Pauli

24.02.2020, 07:51 Uhr | t-online.de

Dieter Hecking bekämpfte den Derbyfrust mit einer Extraportion Junkfood. Chips, Cola, Schokolade und Weingummi habe er sich nach der schmerzlichen und historischen 0:2 (0:2)-Schmach gegen den FC St. Pauli gegönnt, berichtete der Trainer des Hamburger SV am Sonntag: "Und das alles in einer Dreiviertelstunde." Doch auch der viele Zucker vertrieb die Niedergeschlagenheit nicht, heftiger hätte der Stimmungsdämpfer im Aufstiegsrennen für den HSV nicht ausfallen können. "Ein, zwei Tage muss jeder Einzelne seinen Seelenfrieden mit sich wieder finden", sagte Hecking zum Gemütszustand seiner Mannschaft nach dem 103. Stadtderby.

