Kult-Zeugwart von St. Pauli ist tot

01.07.2021, 19:39 Uhr | t-online

St. Pauli ist um eine Legende ärmer. Der langjährige Zeugwart der Profimannschaft, Claus-Peter "Bubu" Bubke, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Verein verabschiedet sich mit rührenden Worten.

Große Trauer auf St. Pauli: Claus-Peter "Bubu" Bubke ist tot. Der langjährige Zeugwart der Profimannschaft vom Millerntor verstarb in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung – das teilte der FC St. Pauli am Donnerstagnachmittag mit.

Im Jahr 1986 hatte "Bubu" seine Karriere bei dem Sportverein aus Hamburg begonnen, er erlebte die Aufstiege 1988, 1995, 2001 und 2010 am Spielfeldrand mit. Der Vater von neun Kindern prägte mit seiner Art den Verein auf seine ganz eigene Weise.



Bubke war der Liebling der Fans: 2004 wünschten sich einige St. Pauli-Anhänger "Bubu" als neuen Präsidenten ihres Vereins. (Archivbild) (Quelle: Baering/imago images)



In der Stellungnahme des 1. FC St. Pauli heißt es dazu: "Nach Niederlagen und schlechten Leistungen nahm er den Spielern gegenüber kein Blatt vor den Mund, wenn’s aber auch mal gut lief, wusste er das allerdings auch zu würdigen."

Der Zweitligist wird ihn schmerzlich vermissen: Bubke hatte "definitiv auch seinen Anteil an diesen Erfolgen. Und das nicht nur, weil die Klamotten immer bereitlagen und das Equipment immer perfekt vorbereitet war, es war 'Bubus' herzliche Art und sein großes braun-weißes Herz."

Ab Montag (5.7.) legt der Verein ein Kondolenzbuch in seiner Geschäftsstelle aus, in dem Fans zwischen 10 und 14 Uhr ihre persönlichen Worte an ihren "Bubu" richten können.