Hamburg

Unternehmer Günter Powalla im Alter von 99 Jahren gestorben

07.10.2019, 12:21 Uhr | dpa

Der Hamburger Unternehmer und Mäzen Günter Powalla ist tot. Er starb nur wenige Monate vor Vollendung seines 100. Lebensjahres am Freitag in einem Seniorenheim in Bramfeld, teilte die G. u. L. Powalla Bunny's Stiftung am Montag mit. Seit Jahrzehnten hatte Günter Powalla zusammen mit seiner Ehefrau Lieselotte zahlreiche kirchliche, soziale und kulturelle Projekte in Hamburg und Thüringen mit hohen Beträgen gefördert. So unterstützte das Ehepaar die Renovierung der St. Michaelis-Kirche und die Sanierung der Orgel mit mehreren Millionen Euro.

Günter Powalla stammte aus Altona, wo er am 27. Dezember 1919 geboren wurde. Nach dem Krieg erwarb der gelernte Versicherungskaufmann Trümmergrundstücke, ließ die Ruinen abreißen und baute auf dem Areal Wohnhäuser. Bereits 1989 hatte das Ehepaar eine gemeinnützige Stiftung gegründet, 2006 folgte die G. u. L. Powalla Bunny's Stiftung. Das Ehepaar hatte eine besondere Beziehung zum Michel. In der St. Michaelis-Kirche hatten sie 1946 geheiratet.