Hydrauliköl ausgetreten

Schwerer Unfall im Airbus-Werk

23.10.2019, 19:10 Uhr | t-online.de

Im Airbus-Werk in Hamburg hat es am Mittwochnachmittag einen schweren Betriebsunfall gegeben. Dabei ist Hydrauliköl ausgetreten. Fünf Mitarbeiter wurden verletzt.

Rettungskräfte sind am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz in Hamburg-Finkenwerder ausgerückt. Dort hat es auf dem Airbus-Gelände einen Notfall gegeben. In einer Werkshalle ist Hydrauliköl ausgelaufen, dabei wurden fünf Arbeiter verletzt, wie die "Mopo" berichtet. Die betroffenen Mitarbeiter von Airbus wurden in eine Klinik gebracht.



Unglück mit gefährlichem Öl

Laut "Mopo" soll der Alarm bei der Feuerwehr Hamburg gegen 16.45 Uhr eingegangen sein. In einer Airbus-Halle war unter Druck stehendes Hydrauliköl ausgetreten. Mitarbeiter meldeten, dass Monteure die Dämpfe eingeatmet haben und daraufhin kollabiert sind.







Das Amt für Arbeitsschutz hat nach dem Vorfall die Ermittlungen übernommen.