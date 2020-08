Äste abgebrochen

Dutzende Einsätze wegen Sturmtief "Kirsten" in Hamburg

27.08.2020, 07:19 Uhr | dpa

Das Sturmtief "Kirste" ist über Deutschland hinweggefegt und hat auch in Hamburg für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. So ist es zu Überschwemmungen und Astabbrüchen gekommen.

Sturm und Starkregen haben am Mittwoch in Hamburg örtlich Überschwemmungen verursacht und Äste von Bäumen gerissen. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben zu 30 Einsätzen ausrücken.



Mit Regenschirmen schützt sich ein Paar vor dem Regenwetter: Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Norddeutschland unbeständig. (Quelle: Perrey/dpa)



Am U-Bahnhof Lattenkamp drohten Äste aus zwölf Metern Höhe auf die Gleise zu stürzen. Der Betrieb der U-Bahnlinie 1 sei unterbrochen worden, bis die Feuerwehr die Äste mit Hilfe einer Drehleiter entfernt hatte. In Bergedorf war ein ähnlicher Einsatz komplizierter: Die Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung habe einen schwer erreichbaren Ast bergen müssen, der an der B5 auf eine Garage zu stürzen drohte.

Das Sturmtief "Kirsten" war am Nachmittag über die Stadt gezogen. In der Nacht zum Donnerstag hatte sich die Wetterlage nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allmählich beruhigt.