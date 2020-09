Zweifel an RKI-Zahlen

Hamburg nennt künftig eigenen 7-Tage-Corona-Wert

30.09.2020, 18:11 Uhr | dpa

Hamburg hat jetzt seinen eigenen Corona-Inzidenzwert. Weil man sich öfter uneinig war, will sich die Stadt jetzt nicht mehr auf die Zahlen des Robert Koch-Instituts verlassen.

Hamburg wird bei der Darstellung der Corona-Infektionszahlen ab sofort nur noch einen 7-Tage-Inzidenz-Wert nach eigenen Berechnungen veröffentlichen. Grund seien Abweichungen zu den bisher vom Robert Koch-Institut (RKI) übernommenen Daten, die immer wieder für Verwirrung gesorgt hätten, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Mittwoch.

Inzidenz wichtig, um Infektionsgeschehen zu verfolgen

Der Inzidenzwert besagt, wie viele Corona-Neuansteckungen es pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben hat. Spätestens wenn er 50 überschreitet, müssen neue Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden. Der Hamburger Wert liegt laut Helfrich am Mittwoch mit 59 nachgewiesenen Neuinfektionen aktuell bei 27,2.

Das RKI erklärte, die Diskrepanzen könnten viele Ursachen haben, etwa durch den Verzug bei der Übermittlung von Daten. Dieser entstehe beispielsweise, wenn die Hamburger Ämter Fälle an die Gesundheitsbehörde übermittelt hätten, diese aber noch nicht an das RKI weitergegeben worden seien.

Neben dem Übermittlungsverzug sieht Helfrich noch weitere mögliche Ursachen: Zum einen lägen beiden Berechnungen unterschiedliche Einwohnerzahlen zugrunde. "Hamburg legt die Daten des Melderegisters zugrunde, der Bund greift auf fortgeschriebene Daten eines Zensus zurück."

Hamburger Wert soll genauer sein

Außerdem könne es sein, dass Nachmeldungen aus den Vortagen, die in Hamburg in der 7-Tage-Bilanz berücksichtigt würden, nicht in die Statistik des Berliner Instituts eingingen. "Der Hamburger Wert ist daher genauer", sagte Helfrich. "Dieser Wert ist es auch, der intern im Hamburger Senat die entscheidende Größenordnung, zum Beispiel für Maßnahmen und Konsequenzen, ist."

Schon in Bayern hatten teils große Unterschiede zwischen den Corona-Werten des RKI und des dortigen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für Ärger und Verunsicherung gesorgt.