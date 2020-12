Auf offener Straße

Heftiger Streit auf St. Pauli – 32-Jähriger mit Messer getötet

20.12.2020, 15:10 Uhr | dpa

Ein Streit auf dem Kiez eskalierte: In Hamburg ist ein Mann im Stadtteil St. Pauli mit einem Messer tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte er sich zu einer Aussprache getroffen.



Ein 32-Jähriger ist bei einem Streit im Hamburger Stadtteil St. Pauli durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht mit einem 52-Jährigen in der Bleicherstraße aneinandergeraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-Jährige erlitt im Zuge der Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Vormittag seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein geschäftlicher Streit voraus. Die Männer hatten sich gegen in der Nacht zu einer Aussprache auf der Straße verabredet. Das Treffen eskalierte. Der 32-Jährige soll mit einem Baseballschläger auf seinen Gegner eingeschlagen haben. Der 52-Jährige habe hingegen ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten schwer verletzt.

Der Mann kam mit Kopfverletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Mordkommission und Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Diese dauerten an.