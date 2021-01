Hamburg

Autodiebe liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

04.01.2021, 15:19 Uhr | dpa

Autodiebe haben sich in der Nacht zum Montag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Täter hatten in den frühen Morgenstunden in Hamburg-Wellingsbüttel ein elektrisches Garagentor geöffnet und den grünen Porsche eines 61-Jährigen entwendet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrzeughalter sah sein Fahrzeug noch wegfahren und verständigte die Polizei.

In der Saseler Chaussee entdeckten Polizeibeamte den Wagen und nahmen die Verfolgung auf. Sie stellten fest, dass der Porsche von einem weißen Mercedes begleitet und abgeschirmt wurde. Sowohl der Porsche als auch der Mercedes seien "rücksichtslos und mit hohen Geschwindigkeiten stadtauswärts nach Schleswig-Holstein in Richtung Jersbek" gelenkt worden.

In Ammersbek kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und einem Funkstreifenwagen, der dadurch stark beschädigt wurde. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. In Delingsdorf musste ein Rettungswagen dem flüchtenden Porsche ausweichen. Hier gelang den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung.