Hubschrauber im Einsatz

Lebloser Mann aus Elbe gerettet

09.01.2021, 15:58 Uhr | t-online, dpa

Rettungswagen stehen am Ufer der Elbe: Dort war ein Mann ins Wasser gefallen und musste gerettet werden. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Mit einem Großaufgebot der Hamburger Polizei und Feuerwehr ist ein Mann aus der Elbe geborgen worden. Hubschrauber und Rettungstaucher suchten nach dem Verunglückten.

Einsatzkräfte haben am Samstagnachmittag einen Mann am Hamburger Fischmarkt aus der Elbe gerettet. Laut NRD hatten Zeugen einen offenbar angetrunkenen Mann gesehen, der ins Wasser gefallen war. Sie verständigten den Notruf. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, soll der Mann bereits untergegangen sein. Taucher und ein Rettungshubschrauber suchten nach ihm. Außerdem sollen ein Sonar-Boot der DLRG und eine Drohne im Einsatz gewesen sein.



Retter heben den Verunglückten auf einer Trage über ein Geländer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Weiter heißt es, dass die Suchmaßnahmen eine Stunde dauerten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und wie alt der Mann ist, war zunächst noch unklar.