"World Gin Awards 2021"

Weltbester Gin kommt aus kleinster Destille Hamburgs

11.03.2021, 12:59 Uhr | t-online

Der beste Flavoured Gin der Welt kommt aus Hamburg. Kreiert in der kleinsten Destille der Hansestadt, wurde der Hamburg-Zanzibar Tumeric No. 1 beim "World Gin Award 2021" zum "World's Best Flavoured" gewählt. (Quelle: Cheers.Studio/Hamburg-Zanzibar)