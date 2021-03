Auf dem Weg zur Klinik

Baby auf Köhlbrandbrücke im Rettungswagen geboren

13.03.2021, 14:02 Uhr | dpa

Die Köhlbrandbrücke in Hamburg: Ein Baby kam in einem Rettungswagen auf der Brücke zur Welt. (Quelle: Chromorange/Archivbild/imago images)

Neugeborenes wollte nicht warten: Noch auf der Fahrt ins Krankenhaus ist in Hamburg ein Baby zur Welt gekommen. Die Einsatzkräfte mussten einen unplanmäßigen Stopp auf der Köhlbrandbrücke einlegen.

Eine Frau hat ihr Baby im Rettungswagen auf der Hamburger Köhlbrandbrücke zur Welt gebracht. Die Schwangere, bei der die Wehen eingesetzt hatten, sollte am späten Freitagabend vom Stadtteil Wilhelmsburg aus in eine Klinik gefahren werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabend. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.



Für die Geburt hielt der Rettungswagen auf der Köhlbrandbrücke an. Ein hinzugekommener Notarzt übernahm die erste Versorgung. Anschließend wurden Mutter und Kind in die Klinik gebracht. Beiden gehe es gut, sagte der Sprecher.

Wenige Stunden zuvor hatte ein Notfallsanitäter in der Rettungsleitstelle eine schwangere Frau bei einer ungeplanten Hausgeburt telefonisch unterstützt. Noch bevor der Rettungswagen bei der Frau im Stadtteil Wellingsbüttel eintraf, hatte die Geburt begonnen. Die Besatzung des Rettungswagens brachte die Frau mit ihrem gesunden Baby in eine Klinik.