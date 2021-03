Sarg mit Totem unbeschädigt

Unfall mit Leichenwagen auf A1

14.03.2021

Auf der A1 Richtung Hamburg ist ein BMW in ein Leichenwagen gekracht.

Auf der A1 in Richtung Hamburg ist ein BMW in ein verunfallten Leichenwagen gekracht. Der Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs ist dabei schwer verletzt worden.

Aquaplaning hat offenbar zu einem schweren Unfall auf der A1 bei Hollenstedt geführt. In Fahrtrichtung Hamburg verlor der Fahrer eines Leichenwagens in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen die Leitplanke. Ein nachfolgender BMW-Fahrer konnte nicht mehr reagieren und krachte in den verunfallten Wagen, berichten mehrere Medien.

Der beim Unfall schwer verletzte BMW-Fahrer kam in ein Stuttgarter Krankenhaus. Auch der Fahrer des Leichenwagens wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der transportierte Sarg – mit Leiche – wurde nicht beschädigt. Er ist von einem anderen Bestattungswagen an seinen Zielort gefahren worden.