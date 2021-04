Hamburg

Hamburger halten sich an Corona-Ausgangsbeschränkungen

03.04.2021, 11:56 Uhr | dpa

Hamburgs Bürger haben sich an die seit Karfreitag wegen der Corona-Pandemie in der Hansestadt geltenden Ausgangsbeschränkungen gehalten. In der ersten Nacht habe es keinerlei Auffälligkeiten und nur eine geringe Zahl an Ordnungswidrigkeiten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist alles ruhig geblieben." Auch an den üblichen Party- und Versammlungsorten der Stadt wie dem Jungfernstieg, den Alsterwiesen oder auf St. Pauli habe es keine nennenswerten Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben.

In Hamburg dürfen die Bürger seit Karfreitagabend bis vorerst 18. April ihre Wohnungen zwischen 21.00 Uhr am Abend und 5.00 Uhr morgens nur noch aus triftigem Grund verlassen. Dazu zählt neben dem Weg zur Arbeit unter anderem auch das Gassigehen mit dem Hund oder ein Spaziergang an der frischen Luft, aber immer nur allein. Die Verordnung kann verlängert werden, sollten die Infektionszahlen nicht deutlich zurückgehen. Um 21.00 Uhr müssen auch die Kioske schließen. Restaurants durften keine Speisen mehr zum Mitnehmen herausgeben, Lieferdienste aber weiter Bestellungen ausliefern.