Hamburg

Fahrerin rast mit 120 Stundenkilometern bei erlaubten 50

21.04.2021, 13:56 Uhr | dpa

Eine 22-jährige Motorradfahrerin ist in Hamburg-Altenwerder mit 120 Stundenkilometern von der Polizei gestoppt worden. Erlaubt waren auf der Strecke 50 Kilometer pro Stunde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Fahrerin hatte sich wohl am Dienstagabend mit einem anderen Motorradfahrer ein illegales Rennen geliefert.

In einer Kurve hatte ihr Knie sogar die Fahrbahn berührt, sie schnitt die Kurve und geriet teilweise auf die entgegenkommende Fahrbahn. Die junge Frau erhielt eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Der zweite Motorradfahrer hatte sich zwischenzeitlich unerkannt entfernt.