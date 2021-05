Aufmarsch in Hamburg

Antisemitische Sprechchöre auf dem Steindamm

28.05.2021, 20:40 Uhr | t-online

Schwarz gekleidete Männer sind im Hamburger Stadtteil St. Georg aufmarschiert und haben sich offen antisemitisch geäußert. Protestteilnehmer riefen unter anderem "Israel Kindermörder".

Antisemitische Sprechchöre waren am Freitagnachmittag auf dem Steindamm in Hamburg zu hören. Dutzende schwarz gekleidete Personen standen auf der Fahrbahn der Hauptverkehrsstraße in St. Georg. Das zeigen mehrere Videos, die auf Twitter zu sehen sind.



Die abgefilmten Menschen antworteten einer männlichen Stimme aus einem Lautsprecher und riefen Parolen. Es fielen antisemitische Sprüche wie "Israel Kindermörder". Einige Teilnehmer hielten Fahnen der Gruppierung "Muslim Interaktiv", auf der Straße standen Särge.

Der Hamburger Verfassungsschutz attestiert der Gruppe eine Nähe zur in Deutschland verbotenen islamistischen Gruppierung "Hizb ut-Tahrir". Sie mache vor allem in sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam.

Auf Nachfrage von t-online konnte die Polizei Hamburg noch keine Informationen mitteilen. Bei der Pressestelle wußte man lediglich, dass es eine Demonstration zum Thema "Palästina" gegeben habe.