Bohrstange ragte in Tunnel

Verletzte bei U-Bahn-Unfall in Hamburg

18.06.2021, 12:46 Uhr | t-online, dpa

Rettungskräfte und ein Mitarbeiter der Hochbahn stehen an einem geöffneten Notausstieg: Eine U-Bahn der Linie U1 ist gegen ein Hindernis gefahren. (Quelle: Steven Hutchings/TNN/dpa)

Ein Zug der Hamburger U1 ist am Freitag in einem Tunnel gegen eine Bohrstange gefahren. Bei der Vollbremsung gingen Fensterscheiben zu Bruch. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Eine U-Bahn der Linie U1 ist am Freitag in Hamburg-Rotherbaum gegen einen großen Bohrer im Tunnel gefahren. Bei der Vollbremsung seien drei Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut NDR gingen Fensterscheiben zu Bruch.

Helfer kümmern sich nach dem Unfall um Fahrgäste: In dem Zug waren laut Hochbahn rund 60 Passagiere. (Quelle: Blaulicht News)



Der Zug sei evakuiert worden, erklärte eine Sprecherin der Hochbahn. Die Fahrgäste mussten den Tunnel über einen Notausgang verlassen.

In der Bahn saßen der Hochbahn zufolge etwa 60 Fahrgäste. Der Verkehr auf der Strecke zwischen Kellinghusenstraße und Stephansplatz wurde unterbrochen. In dem Bereich gibt es laut Feuerwehr eine unterirdische Baustelle – aber nicht von der HVV. Die Bohrstange soll die Wand zum Tunnel der U-Bahnline durchbrochen und so ein Hindernis dargestellt haben. Die Bahn riss den Bohrer laut Hochbahn ab und wurde dabei im vorderen Bereich beschädigt.