Hamburg

St.-Pauli-Testspiel bei BW Lohne findet vor Zuschauern statt

20.06.2021, 10:47 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli kann das Testspiel im Rahmen seines Sommertrainingslagers bei Blau-Weiß Lohne vor Zuschauern absolvieren. Wie der hanseatische Fußball-Zweitligist auf seiner Homepage mitteilte, stehen für die Vorbereitungspartie beim niedersächsischen Fünftligisten am 30. Juni (18.30 Uhr) vorerst 500 Tickets zur Verfügung. Möglicherweise kann sich die Kapazität für die Begegnung im Heinz-Dettmer-Stadion aber noch erhöhen, teilte der Kiezclub dazu am Sonntag weiter mit. Der FC St. Pauli schlägt sein Trainingslager vom 28. Juni bis 6. Juli in Herzlake auf.

Folgende Voraussetzungen müssen vor dem Stadionbesuch erfüllt werden: Nachweis über eine vollständige Impfung (Impfpass) oder über eine überstandene Corona-Infektion (Bestätigungsschreiben) oder eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem gilt beim Ein- und Ausgang sowie an den Sanitärbereichen und den Versorgungsständen eine Maskenpflicht. Die Dokumentation der Kontaktdaten läuft über die Luca-App und Besucherlisten.