Hamburg

Barkassen-Tourguide Maike Brunk will Vorurteile abbauen

12.07.2021, 06:34 Uhr | dpa

Maike Brunk, 49, Tourguide durch den Hamburger Hafen, will bei ihren Fahrten auch Vorurteile über einige Stadtteile abbauen. "Wenn ich den Leuten sage, wir fahren nach Rothenburgsort, Hamm-Süd und Hammerbrook, dann denken viele, "da kann es doch nicht schön sein"", sagte Brunk der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer Barkassen-Tour über die Bille - entlang idyllischer Kleingärten und schmucker Hausboote - hätten dann einige ihre Meinung geändert, ebenso bei ihren Touren "Rund um Wilhelmsburg". "Viele sagen dann zu mir: "Oh, ist das schön hier, hier müssen wir unbedingt noch mal wiederkommen"", so die 49-Jährige, die seit 2007 ausgefallene Touren durch den Hamburger Hafen anbietet.