Hamburg

Corona-Inzidenz knackt 30er-Marke: 87 neue Fälle

27.07.2021, 11:49 Uhr | dpa

In Hamburg ist die Corona-Inzidenz am Dienstag erstmals seit zwei Monaten wieder über die 30er-Marke gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 30,61 an. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 29,4 gelegen, eine Woche zuvor bei 16,9. Am Dienstag kamen 87 neu bestätigte Infektionen hinzu - 12 weniger als am Vortag, aber 24 mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Laut Robert Koch-Institut (RKI), das die Inzidenz auf anderer Grundlage berechnet, belegt Hamburg mit einem Wert von 26,8 den Negativ-Spitzenplatz unter den Ländern, gefolgt von Berlin (24,8) und dem Saarland (22,6).

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit laut Behörde in Hamburg nachweislich 78.632 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des RKI gelten 76.100 davon als genesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen in Hamburg blieb unverändert bei 1607.

In Hamburger Krankenhäusern wurden der Behörde zufolge mit Stand Freitag 32 Covid-19-Patienten behandelt, davon 14 auf Intensivstationen. Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Dienstagvormittag 18 Corona-Fälle in Hamburg intensivmedizinisch behandelt, davon mussten 14 Menschen beatmet werden.

Nach RKI-Angaben wurden bis einschließlich Montag knapp 862.000 Menschen in Hamburg vollständig geimpft. Das entspricht einem Anteil von 46,7 Prozent der Bevölkerung. Eine Erstimpfung haben mehr als 1.154.000 Hamburger bekommen. Damit sind 62,5 Prozent der Einwohner zumindest teilweise immunisiert. Unter den 16 Bundesländern liegt Hamburg damit bei den Erstimpfungen auf dem 6. und bei den vollständigen Impfungen auf dem vorletzten Platz.