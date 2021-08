Hamburg

St.-Pauli-Trainer erwägt Debüt für Neuzugang Hartel im Derby

12.08.2021, 06:40 Uhr | dpa

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli hat dem erst am Dienstagabend verpflichteten Neuzugang Marcel Hartel Hoffnung auf einen Einsatz im Stadtderby gegen den Hamburger SV gemacht. "Wir haben ihn geholt, damit er uns verstärkt. Kategorisch ausschließen würde ich es nicht", sagte der 43 Jahre alte Coach auf die Frage, ob Hartel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den HSV sogar schon in der Startelf stehen könnte. Er wolle aber zunächst noch die Trainingseindrücke abwarten und dann entscheiden, betonte Schultz.

"Grundsätzlich ist er voll im Saft, er hat ja in Bielefeld viele Vorbereitungsspiele bestritten", sagte Schultz über den 25 Jahre alten Mittelfeldakteur. Der Profi war am Vortag vom Bundesligisten Arminia Bielefeld verpflichtet worden und trainierte am Mittwoch erstmals bei den Kiezkickern mit. Die Ablöse für Hartel soll bei rund 350.000 Euro liegen. Der erfahrene Profi hatte in den vergangenen Jahren für den 1. FC Köln, Union Berlin und die Bielefelder gespielt. Für die Arminia bestritt er in der vorigen Saison 22 Erstliga-Partien.

Hartel freut sich auf die neue sportliche Herausforderung. "Der FC St. Pauli ist ein toller Verein mit Ambitionen. Fans, Stadion und Stadt sind überragend", sagte der gebürtige Kölner, der im Mittelfeld auf mehreren Positionen einsetzbar ist und die Rückennummer 30 erhält. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, das Gesamtpaket stimmt einfach", fügte Hartel hinzu.