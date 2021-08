Am Hamburger Hafen

Hunderte Seeleute aus aller Welt gegen Corona geimpft

12.08.2021, 13:21 Uhr | dpa

In Hamburg haben zahlreiche Seeleute kostenlos eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Dabei stand nicht nur der Kampf gegen die Verbreitung des Virus im Vordergrund.

Gut sechs Wochen nach Start der Seefahrer-Impfungen im Hamburger Hafen haben sich bereits mehr als 1.500 Seeleute von Handels- und Kreuzfahrtschiffen aus aller Welt gegen Corona impfen lassen.



Die Impfkampagne werde gut angenommen, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Donnerstag. Als einer der ersten Häfen weltweit setze sich Hamburg für kostenfreie Impfungen unabhängig von der Nationalität der Seeleute ein. "Dies ist ein tolles Zeichen für die Seeleute, die nun geschützt zu ihren Familien zurückkehren können, und hilft zukünftig weiterhin die globalen Lieferketten zu stabilisieren."

Noch bis zum 30. September bietet der Hafenärztliche Dienst die Corona-Schutzimpfungen dienstags und donnerstags an. Samstags und sonntags ist das mobile Impfteam der Stadt in der Seemannsmission in Waltershof.