50 Tage Haft

Mann wirft Zigarette weg und kommt ins Gefängnis

19.08.2021, 14:28 Uhr | dpa

Er warf seine Kippe einer Polizeistreife direkt vor die Füße – das wurde ihm zum Verhängnis. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes und stellten fest: Er ist kein Unbekannter.



Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch am Hamburger Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen festgesetzt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sprachen die Polizisten den Mann zunächst nur deshalb an, weil er ihnen eine Zigarette hinwarf.

Als der Mann daraufhin völlig uneinsichtig reagierte, überprüften die Beamten seine Personalien. Dabei stellten sie fest, dass der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben war.



Er hatte eine offene Geldstrafe nicht bezahlt und muss nun stattdessen für 50 Tage ins Gefängnis.