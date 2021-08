Bereits vor Anpfiff

Fußballfans gehen aufeinander los – mehrere Verletzte

13.08.2021, 19:42 Uhr | t-online

Am Derbytag in Hamburg ist nicht nur friedliche Stimmung angesagt. Zwei Fanlager sind in einem Park aufeinander gestoßen. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auch Polizisten wurden verletzt.

Das Nord-Derby St. Pauli gegen den HSV hatte noch nicht mal angefangen, da flogen schon die Fäuste. Gegen 17.30 Uhr stießen zwei Fangruppen im Wohlers Park in Hamburg-Altona zusammen.



Als die Polizei dazwischen ging, eskalierte die Situation. Mit Pfefferspray versuchten die Einsatzkräfte die Fans der beiden Fan-Lager auseinanderzutreiben. Doch die Situation schaukelte sich weiter hoch.



Am Ende musste die Feuerwehr Hamburg anrücken und mehrere Verletzte, darunter auch zwei Einsatzkräfte der Polizei, versorgen.