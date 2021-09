Hamburg

Muskelverletzung: HSV mehrere Woche ohne Rohr

18.09.2021, 20:10 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss auf unbestimmte Zeit auf den defensiven Mittelfeldspieler Maximilian Rohr verzichten. Kurz vor dem Nordduell des HSV am Samstag bei Werder Bremen teilte der Verein via Twitter mit, dass sich der 26-Jährige im Training "eine komplexe Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen" habe. Die Ausfallzeit wurde mit mehreren Wochen angegeben.

Rohr hatte erst vor der Saison den Sprung von der zweiten Mannschaft in den Profi-Kader geschafft. Unter dem neuen Trainer Tim Walter kam er in den ersten fünf Zweitliga-Spielen der Saison zum Einsatz, einmal stand er sogar in der Startelf.