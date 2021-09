Hamburg

Bischof Heße: Nach Papstentscheidung erstmals aufgetreten

25.09.2021, 02:51 Uhr | dpa

Hamburgs Erzbischof Stefan Heße wird eineinhalb Wochen nach dem Nein von Papst Franziskus zu seinem Rücktrittsangebot am Samstag (11.00 Uhr) zum ersten Mal öffentlich auftreten. Er wird mit Weihbischof Horst Eberlein den Errichtungsgottesdienst einer neuen katholischen Pfarrei feiern, wie das Erzbistum mitteilte. Dabei werden auf dem Platz vor dem St. Marien-Dom rund 500 Gottesdienst-Teilnehmer erwartet, darunter Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Im März war in Köln ein seit langem erwartetes Gutachten vorgestellt worden. Darin wurde untersucht, wie Bistumsverantwortliche in der Vergangenheit mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester umgingen. Heße, früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln, wurden insgesamt elf Pflichtverletzungen vorgeworfen. Noch am selben Tag bot Heße dem Papst seinen Amtsverzicht an. Er betonte aber, er habe sich niemals an der Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen beteiligt. Der Papst gewährte Heße zunächst eine Auszeit, nahm dann aber am 15. September den Amtsverzicht nicht an.

Zum Erzbistum Hamburg gehören auch die katholischen Christen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg.