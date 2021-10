Jeder Zehnte infiziert

Corona-Ausbruch in 2G-Bar auf St. Pauli

06.10.2021, 09:32 Uhr | t-online, dpa

2G-Eingang auf St. Pauli (Symbolfoto): Dort gab es in einer Bar einen Corona-Ausbruch. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Bei einer 2G-Party in einer Hamburger Bar ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Nun müssen 20 Menschen in Quarantäne.

In einer Hamburger Bar im Stadtteil St. Pauli hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Dort hatten sich 200 Menschen aufgehalten, 20 von ihnen haben sich mit Corona angesteckt, wie ein Sprecher der Hamburger Sozialbehörde am Dienstag sagte. In dem Lokal gelten die 2G-Regeln (geimpft, genesen).

Es gebe keinerlei Anzeichen, dass es in der Bar Verstöße gegeben habe. Die 20 Betroffenen müssen nun zwei Wochen lang in Quarantäne, die übrigen Gäste nicht. Zuvor hatte NDR 90,3 darüber berichtet.

Coronavirus in Hamburg: 3.000 Menschen in Quarantäne

Eine Massenquarantäne solle es jedoch nicht geben, die Betroffenen können sich einzeln in Quarantäne begeben. Auch in anderen Städten gab es bei 2G-Veranstaltungen zuletzt große Corona-Ausbrüche unter Geimpften, in Hamburg war dies jedoch das erste Mal.



Laut der Sozialbehörde der Hansestadt stehen derzeit rund 3.000 Personen in Hamburg wegen einer Corona-Infektion unter Quarantäne.