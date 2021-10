Hamburg

Mehr als acht Millionen Schmuggelzigaretten gefunden

29.10.2021, 14:55 Uhr | dpa

Der Zoll hat in Hamburger Hafen 8,6 Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt und beschlagnahmt. Dadurch sei ein Steuerschaden von mehr als 1,9 Millionen Euro verhindert worden, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg am Freitag. Die verzollten Zigaretten waren hinter einer Tarnladung aus Schuhkartons in einem aus China kommenden Seecontainer versteckt.

Nach Angaben der Zollfahndung wurden die insgesamt 860 Kartons mit der Schmuggelware bei der Röntgenuntersuchung in der Containerprüfanlage entdeckt. Die weiteren Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hamburg dauerten noch an, sagte ein Zollsprecher.