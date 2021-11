Demo durch die Stadt

Hamburger Polizei kündigt Warnstreik an

13.11.2021, 16:34 Uhr | t-online, ads

Unter anderem Tarifbeschäftigte der Polizei demonstrieren in Berlin (Symbolbild): Nun soll in Hamburg die Arbeit niedergelegt und demonstriert werden. (Quelle: snapshot/imago images)

Die Polizei Hamburg ruft zum Warnstreik auf: An einem Tag im November sollen Beschäftigte ihren Dienst niederlegen. So soll Druck auf die Tarif-Verhandlungspartner ausgeübt werden.

In einer gemeinsamen Mitteilung rufen "dbb beamtenbund und tarifunion" und die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Hamburg zur Arbeitsniederlegung auf.

Von Beginn des Nachtdiensts am 15. November an bis zum Ende des Nachtdiensts am 17. November sollen Tarifbeschäftigte der Polizei, des Landesbetriebes Verkehr und des Amtes für Migration am Streik und einer Demonstration teilnehmen. Das teilt die DPolG am Freitag mit.

Warnstreik der Polizei in Hamburg: Demonstration zieht durch die Stadt

Ein Aufzug soll am 16. November von 11 bis 12 Uhr vom Bereich um Glacischaussee und Millerntorplatz zur Willy-Brandt-Straße ziehen.

Grund für den Streik sei das Fazit der zweiten Verhandlungsrunde: Das Land sei nicht bereit auf die "berechtigten" Forderungen einzugehen. Der Streik soll nun den Druck für die letzte Verhandlungsrunde am 27. und 28. November erhöhen.

Ziele der Bewegung sind unter anderem eine Erhöhung der Tabellenentgelte um mindestens um 150 Euro monatlich und eine Weiterentwicklung der Entgeltordnung.