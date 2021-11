Hamburg

Elbphilharmonie zieht das 2G-Modell auf 20. November vor

17.11.2021, 18:47 Uhr | dpa

Die Hamburger Elbphilharmonie zieht das 2G-Modell um zehn Tage vor und startet damit schon an diesem Samstag. Beim 2G-Prinzip dürfen nur Corona-Geimpfte und -Genesene zu Gast sein. Das Publikum in dem berühmten Konzerthaus sei ohnehin zu mehr als 95 Prozent geimpft, teilte die Elbphilharmonie am Mittwochabend mit. 2G solle in Zukunft die Regel sein. Die Veranstalter in der Laeiszhalle könnten sich dagegen aussuchen, ob sie in 3G (ohne Pausengastronomie) oder in 2G (wie bisher mit Pausengastronomie) veranstalten wollen, hieß es. Beim 3G-Modell haben auch Getestete Zutritt.

Der rot-grüne Senat hatte am Dienstag die Corona-Regeln für die Hansestadt verschärft und das bestehende 2G-Modell ausgeweitet. Es gilt von Samstag an verpflichtend für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester.

Auch das Thalia Theater kündigte am Mittwochabend an, die Umstellung auf 2G auf Samstag vorzuziehen. Eigentlich war das erst für den 11. Dezember geplant. "Die neue Regel betrifft die Kulturbetriebe, wenn diese eine Foyergastronomie anbieten", erklärte das Theater. 3G-Veranstaltungen seien nur noch zulässig, wenn auf dieses Angebot verzichtet werde. "Da das Publikum des Thalia Theaters zu einem sehr hohen Prozentsatz vollständig geimpft ist, möchten wir diesen Gästen auch weiterhin einen umfassenden Service mit gastronomischen Angeboten vor der Vorstellung und in der Pause anbieten."