Hamburg

Positiver PCR-Test: Torwarttrainer Hain in Quarantäne

02.12.2021, 17:36 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Corona-Fall in seinem Trainerstab vermeldet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, befindet sich nach Chefcoach Timo Schultz auch Torwarttrainer Matthias Hain nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne.

Hain ist nach Club-Angaben vollständig geimpft und war seit Montag aufgrund einer corona-unabhängigen Erkrankung nicht mehr bei der Mannschaft. Vor dem positiven Ergebnis seien zuvor alle regelmäßigen Tests negativ ausgefallen.

Das Torwarttraining übernimmt vorerst Matthäus Witt. Der Coach aus dem Nachwuchsleistungszentrum wird auch am Samstagabend im Spiel gegen den FC Schalke 04 die Keeper der Kiezkicker betreuen.