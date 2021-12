Hamburg

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 313: Weniger Patienten

18.12.2021, 12:45 Uhr | dpa

Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Samstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde auf 313,4 gestiegen. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erstmals knapp die 300er-Marke überschritten. Vor einer Woche hatte die Inzidenz 249,0 betragen. Damit läuft die Entwicklung in der Hansestadt weiter gegen den Bundestrend: Deutschlandweit fiel die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag von 331,8 auf 321,8.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldete 908 bestätigte Neuinfektionen, 202 weniger als am Freitag, aber 242 mehr als vor einer Woche. Damit haben sich seit Februar 2020 in der Hansestadt nun mindestens 128.267 Menschen infiziert. 110.800 davon gelten nach RKI-Schätzung als genesen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus in Hamburg gestorben sind, erhöhte sich um 5 auf 1950.

Laut Gesundheitsbehörde lagen mit Stand Freitag 232 Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt, davon 54 auf Intensivstationen - 9 beziehungsweise 6 weniger als am Vortag gemeldet.

Die Hospitalisierungsrate lag laut RKI in Hamburg am Freitag bei 3,62, nach 3,83 am Donnerstag, bundesweit sind demnach binnen sieben Tagen 5,10 Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus aufgenommen worden (Donnerstag: 5,17). Der Wert ist zentral für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

78,4 Prozent der Hamburger sind dem RKI zufolge mindestens einmal geimpft, als vollständig immunisiert gelten 76,1 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten in Hamburg bisher 25,1 Prozent der Menschen.