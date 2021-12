Rauchpilz über Hamburg

Bootshalle in Flammen – Großeinsatz der Feuerwehr

22.12.2021, 10:05 Uhr | t-online, LKA

In Hamburg ist die Feuerwehr zu einem Großbrand ausgerückt: Ein Gastronomiebetrieb steht in Flammen. Die Warn-App Nina verschickte einen Alarm.



Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Ohlsdorf: Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Löscheinsatz in die Wellingsbütteler Landstraße gerufen. Dort steht ein Clubhaus an der Alster in Flammen.

Laut einem Reporter vor Ort hat sich durch das Feuer ein großer Rauchpilz gebildet, der weit über Hamburg zu sehen sei. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster zu schließen.

Der Betrieb der U1 werde aufgrund der starken Rauchentwicklung eingestellt, so die Feuerwehr auf Twitter. Auch die Warnapp Nina löste einen Alarm an ihre Nutzer aus, das angrenzende Albert-Schweitzer-Gymnasium wurde unterdessen geräumt. Hier bestehe aber laut Feuerwehr keine Gefahr.