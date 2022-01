Hamburg

Corona-Inzidenz in Hamburg springt auf 1337: 5571 neue Fälle

19.01.2022, 12:42 Uhr | dpa

In Hamburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut deutlich auf neue Rekordwerte gestiegen. 5571 neue Fälle kamen laut Gesundheitsbehörde am Mittwoch hinzu, so viele wie noch nie an einem Tag. Zum Dienstag ist das ein Plus von 1146 Fällen, im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche sind es 2981 Fälle mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sprang auf 1337,1 - nach 1180,6 am Dienstag und 723,0 vor einer Woche. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) um 2 auf 2051.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt Hamburg weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode gab das RKI am Dienstag für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 994,6 an, für ganz Deutschland einen Wert von 584,4. Bundesweit kamen 112 323 neue Fälle hinzu - ebenfalls so viele wie noch nie an einem Tag.

Nach den vorliegenden Daten haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 187.009 Menschen infiziert. Davon gelten 136 100 nach RKI-Schätzung als genesen.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden Mittwoch (Stand 11.55 Uhr) laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 61 Covid-19-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag. 38 von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt mit Stand Dienstag mit 453 an, 3 mehr als am Vortag gemeldet.

Die Hamburger Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche, stieg laut RKI von 4,32 am Dienstag auf 4,91. Bundesweit stieg sie von 3,17 auf 3,34. Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

80,5 Prozent der Hamburger sind dem RKI zufolge mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach 78,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 45,4 Prozent der Hansestädter.

Bei den Erst- und Zweitimpfungen liegt Hamburg im Ländervergleich weiter auf dem dritten Platz hinter Bremen und dem Saarland. Bei den "Booster"-Impfungen belegt die Hansestadt Platz 11 unter den 16 Ländern vor Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen.