Matratze in Flammen

Feuer in Seniorenwohnheim ausgebrochen – elf Menschen gerettet

24.01.2022, 10:14 Uhr | t-online, EP

Großalarm in der Hansestadt: In Hamburgs größtem Seniorenwohnheim hat es gebrannt. Zahlreiche Bewohner mussten aus ihren Zimmern gebracht werden.

In einem Seniorenwohnheim im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Matratze in einem Zimmer hatte Feuer gefangen. Laut "Mopo" war eine Bewohnerin mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen.



Kurz nach 18 Uhr soll zunächst die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen haben. Dann hätte Pflegepersonal festgestellt, dass Rauch aus einem Zimmer dringt, so ein Reporter vor Ort.

Feuer in Hamburg: Bewohner von Seniorenheim unverletzt

Die Pflegekräfte selbst hätten vier Bewohner aus dem brennenden Haus retten können, heißt es. Sieben weitere wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr herausgebracht. Alle – sogar die Bewohnerin des Brandzimmers – blieben unverletzt.

Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gibt es bisher keine Angaben.