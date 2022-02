Unfall in Hamburg

Lkw-Fahrer übersieht 14-jähriges Mädchen – Fahrrad überrollt

12.02.2022, 11:42 Uhr | t-online, LKA

Bei einem Unfall in Hamburg ist eine Fahrradfahrerin mit einem Lkw zusammengestoßen. Sie hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt, ihr Rad hingegen ist überrollt worden.

Am Donnerstagnachmittag hat ein Lkw das Fahrrad einer 14-Jährigen erwischt und eingeklemmt. Das Kind hingegen konnte sich nach t-online-Informationen offenbar vor einem schweren Unfall retten und wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht am Bein verletzt. Es wurde laut "Hamburger Abendblatt" ohne Notarztbegleitung in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Dem Bericht zufolge habe das Mädchen die Ampelanlage unterhalb der Fußgängerbrücke des Neugrabener Bahnhofs an der Cuxhavener Straße überqueren wollen. Der Lkw-Fahrer sei aus der Bahnhofsstraße gekommen und habe in die Cuxhavener Straße rechts abbiegen wollen.



Hamburg: Mädchen konnte schweren Verletzungen entgehen

Weil das Fahrrad und ein Schuh unter dem Lkw lagen, hatte laut Feuerwehr ein Anrufer zunächst vermutet, dass auch das Mädchen überrollt worden sei. Dies habe sich nicht bestätigt.

Einsatzkräfte der Polizei Hamburg hatten die Cuxhavener Straße teilweise gesperrt. Ermittlungen vor Ort wurden eingeleitet.