Hamburg

Völler hofft auf Aufstieg von Hamburg und Bremen

17.02.2022, 11:20 Uhr | dpa

Rudi Völler drückt den Nordrivalen Hamburger SV und Werder Bremen im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga die Daumen. "Wenn mein Ex-Club Werder mit Hamburg gemeinsam aufsteigen würde, wäre das echt klasse", sagte der 61 Jahre alte ehemalige Nationalspieler und heutige Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen der "Bild"-Zeitung (Donnerstag).

Völler absolvierte zwischen 1982 und 1987 insgesamt 137 Erstliga-Spiele (97 Tore) für die Bremer, die im vergangenen Sommer den Gang in die 2. Liga antreten mussten. Der HSV stieg bereits 2018 zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Unterhaus ab und verpasste anschließend dreimal nacheinander die Rückkehr in die Eliteklasse. "Es würde der Bundesliga guttun, wenn der HSV endlich wieder zurück wäre", meinte Völler dazu weiter.

Nach 22 Spieltagen der 2. Liga sieht es für die beiden Nordrivalen gut aus. Werder Bremen liegt punktgleich hinter Spitzenreiter FC St. Pauli (41 Zähler) auf Platz zwei, der HSV (40) folgt auf Platz drei vor dem ebenfalls punktgleichen Verfolger SV Darmstadt 98.