Hamburg

Hunderte ukrainische Flüchtlinge erreichen Hamburg

06.03.2022, 16:20 Uhr | dpa

Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine haben am Wochenende Hamburg erreicht. Am Freitag und Samstag seien jeweils rund 700 bis 750 Geflüchtete am Ankunftszentrum in Rahlstedt angekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Sonntag. Auch am Sonntag wurde demnach mit mehreren Hundert Ankommenden gerechnet.

Da das Ankunftszentrum sehr voll ist, bittet die Stadt Schutzsuchende, die privat unterkommen können und nicht durch die Behörden untergebracht werden müssen, sich erst in den kommenden Tagen wegen ihrer Anmeldung an das Zentrum zu wenden. "Es gibt dadurch keine Nachteile", schreibt die Stadt auf ihren Internetseiten.

Die Stadt hat angesichts des erwarteten Anstiegs der Flüchtlingszahlen weitere Plätze für Geflüchtete geschaffen. Von Sonntagabend an sollen auch Teile der Hamburger Messehallen für einen Übergangszeitraum von sechs Wochen zur Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine bereit. Sie sollen nach Angaben der Behörde nicht dauerhaft in den Messehallen untergebracht werden, sondern von dort schnellstmöglich auf weitere Standorte in der Stadt verteilt werden.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon rund 1,5 Million Menschen geflohen. "Dies ist nun die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg", teilte die Organisation am Sonntag auf Twitter mit.