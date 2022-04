Von S-Bahnen überrollt

Zustand von fünffach überfahrenem Mann kritisch

19.04.2022, 15:02 Uhr | dpa

Eine S-Bahn bei Fahrt am Hauptbahnhof (Symbolbild): Der Mann war von mehreren Bahnen überrollt worden. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Offenbar betrunken war ein Mann in Hamburg am Bahnhof Bergedorf ins Gleisbett gefallen. Mehrere S-Bahnen hatten ihn überrollt. Er schwebt in Lebensgefahr.

Der Gesundheitszustand des am Wochenende von fünf Hamburger S-Bahnen überrollten Mannes ist weiter lebensbedrohlich. "Er ist weiterhin am Leben, befindet sich aber in einem kritischen Zustand", sagte ein Sprecher des Bundespolizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 33 Jahre alte Mann war in der Nacht zu Samstag am Bahnhof Hamburg-Bergedorf von mehreren S-Bahnen überrollt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann zuvor ohne Fremdeinwirkung in das Gleis gestürzt. Auf den Videoaufnahmen hat es den Anschein, dass er betrunken war. Das Opfer sei kurz vor dem Sturz in die Gleise torkelnd und schwankend Richtung Bahnsteigende unterwegs gewesen, so der Sprecher weiter.



Der im eher dunklen Bereich am Ende des Bahnsteigs liegende Verletzte war schließlich dem Lokführer der fünften S-Bahn aufgefallen, der sofort eine Schnellbremsung eingeleitet hatte.