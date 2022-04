Hamburg

Würdiger Ausstand: Magdeburg und Kiel im Pokalfinale

24.04.2022, 02:47 Uhr | dpa

Einen würdigen Abschluss der Handball- Pokalendrunden erlebt Hamburg. Beim letzten Final Four nach 28 Jahren in der Hansestadt stehen sich am Sonntag (13.25 Uhr/ARD und Sky) Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg und Rekord-Pokalsieger THW Kiel gegenüber. Das Team aus Sachsen-Anhalt hatte am Samstag Außenseiter HC Erlangen mit 30:22 bezwungen, die Schleswig-Holsteiner sicherten sich mit einem 28:26 gegen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe den Einzug ins Endspiel.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte einst beide Mannschaften trainiert. Sowohl mit dem SCM (1999 bis 2006) als auch mit dem THW Kiel (2008 bis 2019) gewann er die Champions League. "Ich hänge an beiden Clubs", sagte der Isländer bei der ARD und fügte hinzu: "Als Bundestrainer muss ich neutral bleiben. Hoffentlich gewinnt der Bessere." Künftiger Gastgeber der Pokalendrunden ist Köln.