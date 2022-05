Hamburg

1500 bei "revolutionärer 1. Mai"-Demo in Hamburg

01.05.2022, 19:15 Uhr | dpa

Mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag bei der "revolutionären 1. Mai"-Demo in Hamburg auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben zogen 1500 Demonstranten am späten Nachmittag vom Berliner Tor in Richtung Barmbek. Zu der Demonstration aufgerufen hatte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg. Der Zug wurde von starken Polizeikräften begleitet, auch zwei Wasserwerfer der Bundespolizei standen bereit. Zunächst gab es keine Zwischenfälle. Angemeldet waren 500 Teilnehmer.

Am Mittag waren bereits bei einer vom linken Bündnis "Wer hat, der gibt" angemeldeten Demonstration rund 2000 Menschen durch die Hafencity gezogen, darunter auch viele Linksautonome. Die Demonstration verlief friedlich.