Dankeschön von St. Pauli

Flashmob zum 80.Geburtstag von Paul McCartney geplant

02.05.2022, 15:34 Uhr | dpa

Die Pilzköpfe und die Hansestadt haben eine lange Geschichte: Vor mehr als 60 Jahren absolvierten die Beatles ihren ersten Auftritt in Hamburg. Zum Geburtstag von Sänger Paul McCartney hat ein Stadtteil nun besondere Pläne.

Zum 80. Geburtstag von Paul McCartney plant die Band Salamanda ein besonderes Geburtstagsständchen von der Hamburger Reeperbahn für den Ex-Beatle. Am Samstag, 7. Mai um 14 Uhr soll es auf dem Beatles-Platz einen Flashmob für den Musiker geben, wie die Veranstalter am Montag in Hamburg mitteilten.



Anlass ist der Videodreh zum Lied "Song for Paul", das pünktlich zum 80. Geburtstag von Paul McCartney am 18. Juni veröffentlicht werden soll.

"Der Song soll ein riesiges Dankeschön für sein Wirken und seine Kunst im Namen von ganz St. Pauli und Hamburg sein", heißt es in der Mitteilung. Man hoffe, Paul McCartney persönlich mit dem Clip zu erreichen.