Überwiegend ruhige Demos am 1. Mai – mit einer Ausnahme

Kurz vor dem Endpunkt an der S-Bahn-Station Veddel z├╝ndeten Teilnehmer am Sonntag erneut Pyrotechnik. Die Polizei stoppte die Demo, woraufhin mindestens eine Flasche flog. Anschlie├čend nahm die Polizei zwei Personen fest. Keine 50 Meter weiter griff die Polizei die Demo in einer Unterf├╝hrung an.