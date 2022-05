Hamburg

Gedenkfeier zum 77. Jahrestag des Kriegsendes in Neuengamme

03.05.2022, 02:47 Uhr | dpa

Zum 77. Jahrestag des Kriegsendes werden am Dienstag (17.00 Uhr) mehrere hundert Gäste zu einer Feier in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme erwartet. Auch mehrere Überlebende des Lagers werden teilnehmen, teilte die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen mit. Erstmals seit 2019 soll die Veranstaltung wieder öffentlich stattfinden, nachdem sie zweimal wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die Gedenkstätten-Stiftung keine Regierungsvertreter aus Russland und Belarus eingeladen. Das Erinnern an die Abgründe der Nazi-Herrschaft sei aber nicht weniger wichtig, weil anderswo andere fürchterliche Kriegsverbrechen passieren, erklärte der Vorstand der Stiftung, Prof. Detlef Garbe. Auf der Veranstaltung sollen Stimmen aus der ukrainischen und russischen Zivilgesellschaft gegen den Krieg verlesen werden.

Im KZ Neuengamme und seinen 85 Außenlagern waren nach Angaben der Gedenkstätte mehr als 100.000 Menschen inhaftiert worden. Mindestens 42.900 kamen ums Leben. Der 3. Mai 1945 bedeutete für die Überlebenden die Befreiung aus der Gewalt der SS. Am selben Tag starben jedoch fast 7000 Häftlinge bei einem britischen Luftangriff auf Schiffe in der Lübecker Bucht. Die SS hatte die Gefangenen an Bord der "Cap Arcona" und der "Thielbek" gebracht. Was mit ihnen geschehen sollte, ist nicht geklärt. Ebenfalls am 3. Mai 1945 besetzten britische Truppen nach Verhandlungen kampflos Hamburg.