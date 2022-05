Corona-Ausbruch: St. Pauli-Coach hofft auf Trotzreaktion

Timo Schultz hofft nach dem Corona-Ausbruch beim FC St. Pauli auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft im Top-Spiel beim FC Schalke 04. "Dass wir in einer Ausnahmesituation sind, ist jedem bewusst. Aber vielleicht liegt gerade da unsere Chance, dass wir als krasser Au├čenseiter hinfahren und uns kaum jemand auf der Rechnung hat", sagte der Trainer des Hamburger Fu├čball-Zweitligisten am Donnerstag vor dem Gastspiel beim Tabellenf├╝hrer. "Ich bin ├╝berzeugt von meinen Jungs, sie werden auf Schalke alles in die Waagschale werfen", f├╝gte Schulz hinzu.