Stadt prüft Kauf des Holsten-Quartiers: Investor zweifelhaft

In das seit Jahren stockende Bauprojekt Holsten-Quartier in Hamburg-Altona scheint Bewegung zu kommen. Die Stadt pr├╝fe nun selbst einen Ankauf des rund 86.000 Quadratmeter gro├čen Areals in zentraler Lage, das immer wieder weiterverkauft wurde. "Wir haben gro├čes Interesse daran, dass auf dem Holsten-Areal endlich die versprochenen Wohnungen gebaut werden", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Daher w├╝rden nun beh├Ârden├╝bergreifend alle Optionen gepr├╝ft. "Dazu geh├Ârt m├Âglicherweise auch ein Erwerb der Fl├Ąchen durch die Stadt."