Flashmob-Video zum 80. Geburtstag von Paul McCartney

Zum 80. Geburtstag von Paul McCartney plant die Band Salamanda ein besonderes Geburtstagsst├Ąndchen von der Hamburger Reeperbahn. Am heutigen Samstag (14.00 Uhr) soll es auf dem Beatles-Platz einen Flashmob f├╝r den Musiker geben, zahlreiche Fans mit Plakaten sind zur Unterst├╝tzung willkommen. Anlass ist der Videodreh zum Lied "Song for Paul", das p├╝nktlich zum 80. Geburtstag des Ex-Beatles am 18. Juni ver├Âffentlicht werden soll. "Der Song soll ein riesiges Dankesch├Ân f├╝r sein Wirken und seine Kunst im Namen von ganz St. Pauli und Hamburg sein", teilten die Veranstalter mit. Am 17. August 1960 starteten die Beatles in Hamburg ihre Karriere.