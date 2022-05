Modernisierung der Hamburger Alster-Schwimmhalle im Zeitplan

Seit Herbst 2020 wird Hamburgs grĂ¶ĂŸtes und bekanntestes Schwimmbad, die Alster-Schwimmhalle in Hohenfelde, umfangreich modernisiert und erweitert. Bei gefĂŒhrten RundgĂ€ngen ĂŒber die Baustelle können sich am Samstag interessierte BĂŒrger vor Ort ein Bild von dem Bauprojekt machen. "Der Zeitplan wird sehr gut gehalten. Gleiches gilt fĂŒr den Kostenplan", sagte der Sprecher des Hamburger Schwimmbad-Betreibers BĂ€derland, Michael Dietel, der Deutschen Presse-Agentur. Wie vorgesehen seien im April die Rohbau-Arbeiten des Neubaus und der Bestandssanierung abgeschlossen worden. Die Baugrube wurde wieder geschlossen.

"Die riesigen unterirdisch gelegenen Dimensionen des GebĂ€udes sind damit jetzt gar nicht mehr zu erkennen, dafĂŒr aber eben schon sehr gut der spĂ€tere Anblick am Standort", erklĂ€rte Dietel. Inzwischen erfolge auch der Einbau der neuen Glasfassade, so dass das GebĂ€ude zeitnah komplett dicht ist. "Parallel werden riesige technische Aggregate und Anlagen geliefert und installiert. Hierbei handelt es sich um Filtertechnik, LĂŒftungsanlagen etc. Das GebĂ€ude wird nach seiner Fertigstellung den neuesten technischen Anforderungen genĂŒgen, ĂŒber hochmoderne Pumpen, GebĂ€udeleittechnik zur Energieminimierung und WĂ€rmerĂŒckgewinnung verfĂŒgen", sagte Dietel.