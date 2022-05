FußgĂ€nger und Fahrradfahrer sollen in Zukunft in Hamburg schneller durch die Stadt kommen – oder zumindest weniger an roten Ampeln warten. DafĂŒr sollen zahlreiche Ampeln im Stadtgebiet ausgetauscht werden.

Der Verkehr in Hamburg soll besser fließen, und zwar fĂŒr alle Teilnehmenden. Verkehrssenator Anjes Tjarks kĂŒndigte eine Verbesserung fĂŒr FußgĂ€nger an, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden soll. "In den nĂ€chsten drei Jahren geht es in Hamburg weiteren 46 von 67 Bettelampeln an den Kragen", verkĂŒndete der Senator bei Twitter.